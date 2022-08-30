Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачёв умер на 92-м году жизни. Об этом вечером 30 августа сообщили в Центральной клинической больнице, передаёт государственное агентство ТАСС.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. Окончив школу с серебряной медалью, в 19 лет он поступил на юридический факультет Московского государственного университета. На втором курсе был принят в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).

После окончания вуза был направлен по распределению в Ставрополь, где началась его партийная и политическая карьера. В 1956 году Горбачёв стал первым секретарём Ставропольского горкома комсомола, спустя шесть лет – первым секретарём областного отделения Всероссийского ленинского коммунистическего союза молодёжи (ВЛКСМ), затем – первым секретарём областной КПСС. На этом посту Горбачёв курировал сельское хозяйство.

С 1970 года – депутат Верховного Совета СССР. В ноябре 1978 года на пленуме ЦК КПСС был избран Секретарём ЦК КПСС, после чего переехал с семьёй в Москву. По словам Горбачёва, в его продвижении одну из ключевых ролей сыграл глава КГБ СССР Юрий Андропов.

В октябре 1980 года Горбачёв стал членом Политбюро ЦК КПСС, в марте 1985 года – Генеральным секретарём партии, таким образом став высшим должностным лицом Советского Союза. Спустя три года он также занял пост Председателя Президиума Верховного Совета страны.

Под руководством Горбачёва в СССР впервые были реализованы масштабные демократические реформы, вошедшие в историю как "перестройка". В стране были реализованы переход к рыночной экономике, свободе слова, печати и предпринимательства, существенно уменьшились политические репрессии, были реабилитированы политические заключённые, самый известный из них, академик Андрей Сахаров, по личному распоряжению Горбачёва был возвращён из ссылки.

Полностью трансформировались отношения Советского Союза с Западом, в частности с США. При Горбачёве фактически закончились холодная война и гонка вооружений, из Афганистана и ряда стран Восточной Европы были выведены советские войска, советские режимы в странах Восточной и Центральной Европы прекратили своё существование. Горбачёв сыграл одну из важных ролей в падении Берлинской стены и объединении Германии. В 1990-м году за свою деятельность во внешней политике руководитель СССР был награждён Нобелевской премией мира.

"Если Путин считает нас за дураков – он проиграл"

Михаил Горбачев не раз был гостем Радио Свобода. Вот что он говорил о Владимире Путине в феврале 2012 года, накануне президентских выборов, по итогам которых нынешний российский президент после "рокировки" с Дмитрием Медведевым формально вернул себе первый пост в стране:

"Я думал, что во время первого президентского срока Владимир Владимирович – при всех издержках, которых хватало - сделает много позитивного для стабилизации в стране (он многое и сделал). У него был шанс для основательной работы по продвижению России к демократии. По-моему, это у него не получилось.



Впрочем, теперь я уже сомневаюсь – ставил ли он перед собой такую задачу. Ведь как раз в это время покромсали избирательную систему. Я выступал с критикой по этому поводу, в том числе в "Российской газете". И ничего, никакой реакции. У них там во власти вообще есть такая манера: если кто-то их критикует, они только злее дают отлуп. Все это говорит о болезни, которую надо лечить. И лечить это можно только общественным мнением.

Он использовал в Конституции те самые моменты, от которых ее надо вообще освободить. Я имею в виду то, что наша Конституция дает самодержавные права первому лицу. Это никуда не годится. Мне думается, это надо менять. Он сам себя загнал в этот угол. Ты остаешься, ты не реагируешь, ты не воспринимаешь советы… Он же вразнос пошел. Он, говорят, сказал: президенту Горбачеву надо язык прикусить. Вообще, распоясался человек. А его копируют остальные… Тем не менее, я думаю, что если он возьмется исправлять ситуацию, то шанс еще есть. Вот сколько он наговорил сейчас! Если он это сделал просто для отвода глаз, если он нас за дураков считает, то я скажу так: он тогда проиграл".

Ранее, в 2011 году, в интервью Радио Свобода Михаил Горбачев резко отзывался о политической системе, сложившейся в России при Владимире Путине. Вот некоторые его оценки.