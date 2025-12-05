"Путин несёт моральную ответственность". Расследование отравления Рон Стёрджесс

Бои за город Гуляйполе
Визит Владимира Путина в Индию
Кирилл Дмитриев обвиняет страны Европы в попытке сорвать переговоры с США по Украине
Расследование признало Путина морально ответственным за отравление ядом новичок британской гражданки Рон Стёрджесс
Следует ли странам Балтии продолжать помогать Украине – опрос в Вильнюсе и Риге
Почему в России растет число ВИЧ-инфицированных
Адмирал ВМС США Фрэнк Бредли дал показания о двойном ударе 2 сентября по катеру наркокартеля
Израиль допущен до песенного конкурса «Евровидение-2026»
«Книга недели»: книги о Сергее Довлатове