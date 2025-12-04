Ссылки для упрощенного доступа

"Приглашение в G7 не поможет". Макрон пытается повлиять на Китай

президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 4 декабря

Радио Свобода

Владимир Путин подтвердил, что отверг несколько пунктов американского мирного плана по Украине

Эммануэль Макрон пытается убедить руководство КНР изменить позицию Пекина в отношении украинского конфликта

Дональд Трамп считает, что мирного соглашение нужно было заключать еще в феврале

Владимир Зеленский о продолжении переговоров с США

Влияет ли отставка Андрея Ермака на украинские переговорные позиции

Интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель украинской службе Радио Свобода

В Дании начато строительство завода по производству твердого топлива для украинских крылатых ракет "Фламинго"

Обсуждение состояния российской экономики на московском инвестиционном форуме

Партия "Яблоко" намерена идти в будущем году на выборы под лозунгом "Жизнь без страха"


