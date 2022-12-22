Путин о комплексах "Пэтриот" в Украине: "Мы их пощёлкаем"

Президент России Владимир Путин заявил поставка США зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" украинской армии приведёт к затягиванию войны. Глава государства заявил, что это "достаточно старая система", которая не работает так, как российская С-300.

"Пусть ставят, мы их пощелкаем." - прокомментировал Путин новость о размещении "Пэтриот" в Украине. О поставках этой системы стало известно 21 декабря в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Путин также заявил, что Россия стремится "закончить войну" в Украине и не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, это украинское руководство "само себе запретило вести переговоры". "Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда и не отказывались." - заявил Путин.

Власти Украины неоднократно просили своих западных партнёров о поставках систем противовоздушной обороны. Они стали особенно важны на фоне регулярных российских обстрелов критической и энергетической инфраструктуры Украины. ЗРК "Пэтриот" могут сбивать крылатые и баллистические ракеты малой дальности. Украинские военные будут несколько месяцев обучаться работе с этой системой.