Путин о Навальном: "У нас нет обычая кого-либо убивать"

Президент России Владимир Путин утверждает, что у российских властей "нет такого обычая – кого-либо убивать". Такими словами он ответил на вопрос журналиста американского телеканала NBC News о возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Интервью публикуется сегодня – в преддверии встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве.

В ответ на перечисление имён известных российских деятелей, убитых или умерших при подозрительных обстоятельствах за годы правления Путина — отравленного полонием в 2006 году Александра Литвиненко, умершего в СИЗО аудитора Сергея Магнитского, убитого в Москве политика Бориса Немцова, скончавшегося в Вашингтоне и найденного со следами избиения бывшего министра Михаила Лесина — российский президент сказал, что не считает их смерти как-то связанными между собой и назвал список "несварением".

Говоря об условиях содержания Навального в колонии, Путин ответил, что к оппозиционеру там не будут относиться хуже, чем к другим заключённым. В то же время российский президент не дал положительного ответа на вопрос о том, выйдет ли Навальный на свободу живым. По словам Путина, вопросы осуждения к лишению свободы в России решает не президент.

Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени.

Сам Навальный, переживший в августе прошлого года отравление "Новичком", обвиняет в нём сотрудников ФСБ и считает, что покушение не могло обойтись без указания или ведома Путина.

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Путин общался с американским каналом около полутора часов и успел поделиться своими представлениями о широком спектре вопросов. Он отказался признать ответственность Москвы за кибератаки, категорически отрицал возможность создания спутниковой системы слежения для Ирана, – о чём писала недавно газета Washington Post.

Путин отрицает вмешательство России в американские выборы и допускает возможность обмена заключёнными с Вашингтоном. Комментируя политические события в США, президент России процитировал пословицу "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива" и заявил, основываясь на деле о захвате здания Капитолия в Вашингтоне, что у Штатов есть, с его точки зрения, свои внутренние проблемы.

Путин не дал прямого ответа на прямой вопрос, является ли он убийцей (ранее на такой вопрос утвердительно ответил Байден). Вместо этого он заявил, что за свою карьеру привык к различным нападкам.