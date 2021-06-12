Путин ответил на вопрос NBC News, считает ли он себя убийцей

Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC News. Отрывок разговора президента России с журналистом Кейром Симмонсом опубликован вечером в пятницу, 11 июня.

Корреспондент во время беседы спросил у Путина, убийца ли он. Перед этим журналист напомнил об интервью президента США телеканалу ABC, в котором Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Путин в ответ рассмеялся и сказал, что за время пребывания в должности привык к нападкам со всех сторон под разными предлогами. "Ничего из этого меня не удивляет", - отметил президент России.

Симмонс также спросил у Путина о гибели обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, политика Бориса Немцова, аудитора Сергея Магнитского, Михаила Лесина и некоторых других россиян. Президент заявил, что преступники найдены, и Москва готова продолжать работу в дальнейшем расследовании преступлений. По словам Путина, журналист назвал имена тех, кто погибал в разные моменты времени и по вине разных людей.

Отдельно Путин упомянул экс-министра по делам печати и телерадиовещания Михаила Лесина, погибшего в США в 2015 году. Президент назвал Лесина достойным человеком.

Полностью 90-минутное интервью с Путиным выйдет на NBC News 14 июня, за два дня до встречи президентов России и США в Женеве.

Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеосюжете: