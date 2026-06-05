Путин о письме Зеленского: "Не вижу смысла встречаться"

Президент России Владимир Путин заявил, что "бегло" ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского и добавил, что "не видит смысла" встречаться с ним. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин добавил, что Зеленскому "надо идти на выборы и действовать в рамках основного закона".

"Если удерживать власть вне рамок Конституции В 2020 году Путин внес поправки в Конституцию России, которые позволили ему переизбраться на должность президента еще два раза., это называется узурпация власти. Это уголовное преступление", - добавил Путин.

Он рассказал, что три недели назад в Киев по приглашению украинской стороны ездил российский бизнесмен. Он встретился с Зеленским и затем передал Путину предложение Киева о встрече. По словам российского президента, на следующий день, 22 мая, ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске. Имя бизнесмена Путин не назвал.

Кроме того, Путин пожаловался, что Зеленский упомянул его возраст, добавив, что главное - это "дееспособность и работоспособность".

4 июня Зеленский призвал Путина прекратить войну и начать прямые переговоры. Он предложил провести личную встречу на нейтральной площадке с участием США и европейских стран. В письме он возложил ответственность за войну лично на Путина, заявив, что конфликт стал его сознательным выбором.

"Украина предлагает окончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы — так было всегда", – заявил он.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею возможной встречи Путина и Зеленского после публикации открытого письма украинского лидера.