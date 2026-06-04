Путин об использовании "Орешника": они ударили по "сараю"

Президент России Владимир Путин заявил, что контроль России над Донбассом не противоречит возможному заключению соглашения по Украине.

"Во-первых, одно другого не исключает — контролировать весь Донбасский регион и заключить "сделку" не противоречит друг другу", — сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам Путина, Россия готова к урегулированию конфликта мирными средствами на основе предложений, которые обсуждались с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Путин также выразил мнение, что конфликт может завершиться достаточно быстро, если Киев согласится на обсуждавшиеся компромиссы.

Президент России также затронул и тему ракетного комплекса "Орешник". Он заявил, что последний удар этим оружием был нанесен по объекту, который позволял оценить результаты применения системы.

"Они ударили по "сараю", чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия. Ни одного боевого применения "Орешника" в полном смысле этого слова не было", — сказал Путин.

Кроме того, российский президент отметил, что западные страны продолжают поставлять Украине большое количество беспилотников, но российские системы ПВО, по его словам, в основном справляются с угрозой. Путин также заявил, что у России есть виды вооружений, которых нет у Украины, включая гиперзвуковые, крылатые ракеты и "ещё кое что".

Отдельно президент России прокомментировал отношения с Арменией на фоне её курса на сближение с Евросоюзом. По словам Путина, Москва сохранит нормальные отношения с Ереваном независимо от того, какой путь выберет армянское руководство.

"Это право каждой суверенной страны — выбирать приоритетные, как они полагают, ценные стандарты и партнёров", — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Армения как можно скорее определилась с направлением своей интеграции. По словам президента, он не видит политической проблемы в нынешней ситуации и в перспективе хотел бы видеть сближение стандартов Евразийского экономического союза и Евросоюза.

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