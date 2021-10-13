Путин об участниках акций протеста: "Далеко не все в тюрьме"

Президент России Владимир Путин, выступая в среду в Москве на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя", ответил на вопросы об оппозиционере Алексее Навальном и оппозиции в России.

На вопрос модератора - журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл - о том, почему оппозиция так беспокоит Путина, что он отправляет всех её активистов в тюрьму, президент ответил: "Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймёте, что далеко не все в тюрьме".

О Навальном, не называя его по имени, Путин сказал, что он находится в колонии "не за политическую деятельность, а за уголовные преступления", и при этом выступил с утверждениями, что ему неоднократно "прощали нарушения закона". По словам Путина, "переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены", а все, кто беспокоиться о российской демократии, должен заботиться не о ней, а о том, что происходит на Западе.

Также Путин выступил с утверждением, что СМИ в России "никто не трогает", заявив при этом, что "Газпром" финансирует радиостанцию, которая "занимает непримиримую позицию к властям" и половина сотрудников которой "имеет иностранный паспорт или вид на жительство". Радиостанцию он не назвал - по общему мнению, речь шла об "Эхе Москвы", принадлежащей "Газпром-медиа". На чём основываются его утверждения о гражданстве журналистов - неясно.

Упоминая об акциях протеста, Путин, по всей вероятности, имел в виду прошедшие в январе-феврале акции в поддержку Алексея Навального после его ареста. По всей России были задержаны более 10 тысяч их участников. По итогам акций были возбуждены десятки уголовных дел. Десятки людей были приговорены к различным наказаниям - от реальных сроков лишения свободы до штрафов. Приговоры в виде ограничения свободы по так называемому санитарному делу получили несколько ближайших соратников Навального, а также его брат.

Десятки сотрудников признанных в России экстремистскими и запрещённых ФБК и штабов Навального, как сообщалось, уехали из страны под угрозой уголовного преследования.

Говоря о вопросах энергетики, Путин возложил ответственность за высокие цены на газ в Европе на европейских политиков, отметив, что Россия выполняет свои обязательства. Он также сказал, что Германия "должна низко поклониться" бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру, известному своей прокремлёвской позицией, за то, что он договорился о поставках газа из России по стабильным ценам. Он также заявил об изношенности газотранспортной системы Украины и противопоставил ей новый газопровод "Северный поток-2", заявив при этом, что он не строился специально для того, чтобы обойти территорию Украины.

Путин также заявил об "устойчивых рабочих отношениях" с президентом США Джо Байденом, отметив, что посетившая Москву заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждала в том числе вопросы дальнейших контактов на высшем уровне. Нуланд перед отъездом из Москвы в среду назвала переговоры откровенными и продуктивными. Их подробности не раскрываются.