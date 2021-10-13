Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность включения нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список так называемых иностранных агентов. Президент заявил, что главный редактор "Новой газеты" не должен "прикрываться премией", а если он нарушит закон, "она его не спасёт".

Муратов — первый лауреат Нобелевской премии мира в постсоветской России. О присуждении ему награды было объявлено 8 октября. Он получил её вместе с филиппинской журналистской Марией Ресса. Путин впервые прокомментировал награду. Он не поздравлял с ней журналиста. От имени Кремля это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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