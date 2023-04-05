Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к взрывам в Украине и РФ

Российский президент Владимир Путин выступил с утверждением, что в подготовке, как он выразился, диверсий и терактов на территории России и на подконтрольных России территориях Украины "задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб".

Путин не привёл доказательств этого утверждения, сказав, что "есть все основания утверждать", что это именно так. По словам Путина, "регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей". Конкретные примеры он не привёл.

Путин выступил на заседании Совета безопасности России, посвящённом обеспечению безопасности на территориях Украины, об аннексии которых в сентябре прошлого года объявила Россия. Путин назвал ситуацию там "сложной", призвав сотрудников правоохранительных органов "делать максимум" для обеспечения безопасности. В заседании участвовали назначенные Москвой главы российских администраций четырёх областей.

В оккупированных частях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской области, помимо активных боевых действий, время от времени происходят взрывы или вооружённые нападения в российском тылу. Как правило речь идёт о покушениях на сотрудников назначенных Россией администраций или российских правоохранительных органов. Официально власти Украины не комментируют эти случаи или же заявляют о том, что речь идёт о деятельности проукраинских партизан.

Вечером 2 апреля взрыв произошёл в кафе в Санкт-Петербурге, в результате погиб провоенный блогер Владлен Татарский. Российское следствие расследует взрыв по статье о теракте, утверждая, что к нему причастны некие лица из Киева. Украина это отрицает. Представители стран Запада ранее также отрицали какое-либо участие в планировании диверсий.

Путин также призвал ускорить так называемую интеграцию оккупированных территорий, ускорить темпы восстановления разрушенных в ходе боевых действий городов.

Украинские военные и представители властей неоднократно заявляли, что Киев намерен вернуть контроль над ныне оккупированными Россией территориями. С этими целями ведётся подготовка к масштабному наступлению украинской армии. Сроки его начала и направление главного удара держатся в секрете. В прошлом году Украина уже возвращала контроль над территориями, об аннексии которых объявляла Россия - в частности Херсоном и частью Херсонской и Донецкой областей.