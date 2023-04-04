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Лицом к событию

Назначены жертвами. Почему эти?

Кадр из программы "Время покажет". Выпуск от 03.04.2023

Эксперты Первого канала говорят об убийстве блогера Татарского на фоне множества снимков его и Дарьи Дугиной. Оба были взорваны. Оба теракта пропаганда объединила в одно общее дело: Украина совместно с иностранными разведками мстит популярным патриотическим блогерам. Но что это за фигуры, ради которых затевались такие сложные и кровавые операции? В эфире Евгений Чичваркин, Денис Коротков, Сергей Ковальченко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы

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