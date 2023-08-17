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"Ведомости": в России пока не будут ужесточать валютный контроль

Министр финансов России Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина (архивное фото)

Российские власти пока не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала для укрепления курса рубля. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству.

По их словам, такое решение было принято 16 августа на встрече президента России Владимира Путина с министрами финансов и экономического развития - Антоном Силуановым и Максимом Решетниковым, а также главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Как пишут "Ведомости", правительству удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом. В то же время один из источников издания отметил, что обязательная продажа экспортерами валютной выручки станет неизбежной, если ситуация не изменится.

О том, что российские власти обсуждают возможность вернуть обязательную продажу экспортерами валютной выручки, чтобы остановить падение рубля, достигшего отметки в 100 рублей за доллар на фоне продолжающейся полтора года войны с Украиной, накануне сообщали агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на несколько источников.

По данным источников Financial Times, одно из обсуждаемых предложений - обязать российских экспортеров продавать до 80% своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после поставки. Компании, которые проигнорируют это требование, лишатся государственных субсидий.

15 августа на фоне обвала рубля Банк России поднял ключевую ставку до 12% годовых, однако это не остановило ослабление рубля. За последний год рубль упал к доллару более чем на 40%.

Эксперты считают, что рубль слабеет из-за того, что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса.

Обязательная продажа валютной выручки была введена вскоре после нападения России на Украину, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию при введении против России масштабных западных санкций. Позже она была отменена.

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