Нейролинк в будущее. Эфир в 18:05

Компания Илона Маска «Нейролинк» продемонстрировала революционную технологию подсоединения мозга к компьютеру. В перспективе эта технология позволит увеличить возможности человеческого интеллекта, а также лечить некоторые болезни, например эпилепсию или паралич. Научится ли компьютер в будущем читать мысли? Можно ли будет вживлять в голову чип и подключать мозг к интернету?

В студии Александр Каплан, доктор биологических наук, психофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ, и Михаил Бурцев, руководитель лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, руководитель проекта iPavlov национальной технологической инициативы. Эфир в 18:05.