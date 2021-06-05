Путин открыл памятник Александру III в Гатчине

Владимир Путин 5 июня принял участие в церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине. Скульптура установлена во включённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО городском дворце. Ранее президент несколько раз цитировал царя, в том числе — приписываемое ему изречение "у России только два союзника: армия и флот".

В 2017 году Владимир Путин уже открывал памятник Александру III в парке Ливадийского дворца в аннексированном Крыму. В октябре того же года на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" Путин назвал императора выдающимся деятелем и одним из строителей российского государства.

В 2014 году Путин предложил присвоить имя Александра одному из новых кораблей Военно-морского флота. Через год в Северодвинске был заложен атомный подводный ракетный крейсер с таким именем, его строительство должено завершиться в следующем году.

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В феврале он цитировал его на заседании правительства.

Памятник в Гатчине был открыт по инициативе Российского исторического общества. Автором выступил украинец Владимир Бродарский, после победы на конкурсе проектов он получил российское гражданство.