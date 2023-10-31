Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона он назначил бывшего заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

В заявлении Кремля говорится, что Кувшинников ушел в отставку по собственному желанию.

Олег Кувшинников возглавил Вологодскую область в 2014 году. В 2019 году он переизбрался. В своем телеграм-канале он не объяснил причины отставки. На видео, где Владимир Путин сообщает об отставке Кувшинникова, президент говорит, что Кувшинников "хотел бы остаться в сфере интересов Вологодской области".

Георгию Филимонову 43 года. Он - сын директора череповецкого Центра боевых искусств и депутата череповецкой городской Думы Юрия Филимонова. По данным Znak.com Филимонов-старший когда-то "тренировался вместе с Кириенко" и был дружен с ним. Издание предполагает, что этим можно объяснить успешную карьеру сына Юрия Филимонова.

В 2005-2009 годах Георгий Филимонов работал в администрации президента советником в управлении по внешней политике. В частности, он занимался "информационно-аналитическим обеспечением деятельности президента" и подготовкой внешнеполитических мероприятий, в которых участвовал Путин. Затем Филимонов ушел в корпоративный сектор.

В 2021 году Филимонов-младший стал заместителем председателя правительства Московской области. Znak.com писал, что введение Филимонова в кабинет министров стало неожиданностью для его членов, а само это событие произошло после того, как губернатор Андрей Воробьев приехал из администрации президента. В должности зампреда он курировал министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также комитет лесного хозяйства области.