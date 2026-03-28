Путин передал издательство "Музыка" фонду виолончелиста Ролдугина

Президент России Владимир Путин поручил передать акции издательства "Музыка" фонду "Талант и успех", которым руководит виолончелист Сергей Ролдугин.

Согласно указу, правительство должно обеспечить передачу фонду 10 849 акций "Музыки" в 6-месячный срок "в случае сохранения в силе судебных актов, на основании которых эти акции переданы в собственность Российской Федерации, и отсутствии обстоятельств, препятствующих их передаче".

Издательство было национализировано в сентябре 2025 года по требованию Генпрокуратуры. Суд также обратил в доход российского государства акции созданных гендиректором "Музыки" Марком Зильберквитом ООО "Издательство "Гамма-пресс" и "Музыкальное издательство "П. Юргенсон".

Марк Зильберквит возглавил издательство "Музыка" в 2004 году. Генпрокуратура утверждала, что, получив право действовать от имени издательства, он воспользовался этим для нарушения антикоррупционного законодательства РФ, начав процесс приватизации по "личным корыстным мотивам". В 2013 году Зильберквит организовал фиктивный, как считают в прокуратуре, аукцион по продаже 100% акций издательства и обеспечил незаконное участие и победу в нем издательства "Гамма-Пресс". При этом передача нотной библиотеки, которая хранится в издательстве, в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом.

Далее, как утверждают в прокуратуре, Зильберквит оцифровал печатные тиражи издательства, оформил авторские права, ограничил их свободное использование на территории страны и запретил к ним бесплатный доступ.

"Музыка" позиционирует себя как главный производитель нотных и книжных изданий по классической и современной музыке, а также учебно-методической литературы.