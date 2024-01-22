Путин планирует посетить КНДР по приглашению Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует посетить Северную Корею по приглашению главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в сообщении Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК). Информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но при этом уточнил, что точных дат визита пока нет.
"Президент Путин еще раз выразил глубокую признательность за то, что председатель государственных дел товарищ Ким Чен Ын пригласил его нанести визит в Пхеньян в удобное время, также выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время", - говорится в сообщении ЦТАК. В нём Путин также называется "самым близким другом корейского народа".
Ранее Россию посетила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. У неё состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи также провела встречу с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента заявил, что они говорили о "наиболее актуальных международных делах".
Издание The Guardian со ссылкой на отчет военной разведки Великобритании, сообщило о том, что три российских корабля загружались контейнерами в портах КНДР и отправлялись в российские порты на Дальнем Востоке. Снимки судов "Майя", "Ангара" и "Мария" были сделаны с сентября по декабрь 2023 года. Что находилось в контейнерах, определить не удалось, отмечается в докладе британской разведки.
Все три корабля, упомянутые в докладе, с 2022 года находятся под американскими санкциями за связь с компанией Минобороны России "Оборонлогистика".
- В сентябре прошлого года Ким Чен Ын посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным, а также министром обороны Сергеем Шойгу. Недавно в Пхеньяне с визитом побывал глава МИД России Сергей Лавров.
- Западные СМИ перед визитом Кима Чен Ына и в его ходе со ссылкой на источники сообщали, что он мог вести переговоры с российскими властями о двустороннем сотрудничестве в военной сфере – в том числе и о поставках в Россию северокорейского оружия и боеприпасов для использования в войне против Украины. Такие поставки противоречили бы международным санкциям против КНДР. В Вашингтоне предупредили, что в случае таких поставок США введут дополнительные санкции и против Пхеньяна, и против Москвы.
- Российские официальные лица прямо не опровергли возможность таких поставок, заявив лишь, что Россия соблюдает свои обязательства. Путин заявил, что северокорейских наёмников на фронт в Украину посылать не будут.
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