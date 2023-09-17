Завершился визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию. Его бронепоезд отправился в КНДР со станции Артём-Приморский-1, сообщили государственные российские СМИ.

За время шестидневного визита северокорейского лидера между КНДР и Россией не было подписано каких-либо официальных договорённостей. По крайней мере, публично о подписании двусторонних документов не сообщалось.

Ким Чен Ын приехал в Россию на поезде во вторник, 12 сентября. Это его первый зарубежный визит с 2019 года, тогда он также приезжал в Россию. 13 сентября состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

В пятницу Ким посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на авиационном заводе. Ему также показали фигуры высшего пилотажа в исполнении истребителя Су-35.

В субботу утром Ким Чен Ын приехал на своём поезде в Приморский край. Там он вновь встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Ким Чен Ыну показали российские военные самолёты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, а также ракетный комплекс "Кинжал" на МиГ-31. На фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" северокорейский лидер осмотрел комплексы крылатых ракет "Калибр". Эти ракеты, как и "Кинжалы", используются для ударов по Украине.

Далее Ким посетил ряд предприятий пищевой промышленности.

Западные СМИ перед визитом Кима и в его ходе со ссылкой на источники сообщали, что он мог вести переговоры с российскими властями о двустороннем сотрудничестве в военной сфере – в том числе и о поставках в Россию северокорейского оружия и боеприпасов для использования в войне против Украины. Такие поставки противоречили бы международным санкциям против КНДР. В Вашингтоне предупредили, что в случае таких поставок США введут дополнительные санкции и против Пхеньяна, и против Москвы.

Российские официальные лица прямо не опровергли возможность таких поставок, заявив лишь, что Россия соблюдает свои обязательства. Путин заявил, что северокорейских наёмников на фронт в Украину посылать не будут.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки вооружения, заявил, что Россия будет строить взаимоотношения с соседями, "как выгодно ей и соседям". По его словам, возможно взаимодействие в "чувствительных сферах", но это не должно быть предметом обеспокоенности третьей стороны.

После визита в Россию Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за "пособничество России", а также "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины". Этот сайт не имеет отношения к государственным органам Украины. Официальный Киев визит пока не комментировал.

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