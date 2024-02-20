Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин в нарушение санкций Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну лимузин Aurus. Тем самым он мог нарушить санкции Совета безопасности ООН против Северной Кореи, введённые за разработку военной ядерной программы. Москва сама голосовала за эти санкции.

О подарке Путина Ким Чен Ыну 20 февраля сообщило северокорейское государственное агентство ЦТАК. "Подарок Владимира Владимировича Путина в адрес уважаемого товарища Ким Чен Ына 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 20 февраля, комментируя новость российским государственным агентствам, сообщил, что речь идёт о лимузине Aurus. Роскошные автомобили включены в список запрещённых для экспорта в КНДР товаров.

В резолюции, принятой в декабре 2016 года, говорится, что все государства-члены должны принять меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи КНДР таких товаров со своей территории, или своими гражданами. Текст был принят единогласным голосованием членов Совбеза, Москва могла воздержаться или ветировать решение.

Песков возможное нарушение санкций не комментировал. В Южной Корее получение автомобиля представителями КНДР назвали "наглым заявлением о нарушении санкций". "Россия также должна осознавать свою ответственность постоянного члена Совбеза ООН и прекратить действия, подрывающие международные нормы", — цитирует агентство "Рёнхап" неназванного представителям министерства объединения Кореи.