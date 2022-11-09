Россия заказала пошив зимней формы для армии в Северной Корее, чем нарушила санкции ООН против Пхеньяна. Об этом сообщает Радио Свободная Азия со ссылкой на анонимные северокорейские источники.

По данным издания, как минимум три фабрики в Пхеньяне и ещё несколько по всей стране производят зимнюю форму, нижнее бельё и обувь для российских солдат в Украине. Как утверждается, производство использует материалы, которые поставляются из России.

В 2017 году Совет безопасности ООН принял резолюцию с запретом на импорт любой текстильной продукции из КНДР. Это стало ответом на состоявшиеся в стране испытания водородной бомбы. За санкции единогласно проголосовали все 15 членов совета, включая Россию. Предполагалось, что запрет сократит доходы северокорейского бюджета приблизительно на 800 миллионов долларов в год.

Закупка формы обеспечивает работой несколько тысяч человек в КНДР. Москва, в свою очередь, испытывают резкую нехватку обмундирования для войны в Украине.

КНДР — единственная страна в мире, признавшая российскую аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областей Украины. По данным Радио Свободная Азия, после начала февральского вторжения северокорейская пропаганда стала чаще рассказывать о дружбе Пхеньяна и Москвы. Ранее американская разведка сообщала, что российская армия может получать из КНДР артиллерийские снаряды, представители Северной Кореи это отрицают.