Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россию заподозрили в нарушении санкций ООН за закупку зимней военной формы у КНДР

Россия заказала пошив зимней формы для армии в Северной Корее, чем нарушила санкции ООН против Пхеньяна. Об этом сообщает Радио Свободная Азия со ссылкой на анонимные северокорейские источники.

По данным издания, как минимум три фабрики в Пхеньяне и ещё несколько по всей стране производят зимнюю форму, нижнее бельё и обувь для российских солдат в Украине. Как утверждается, производство использует материалы, которые поставляются из России.

В 2017 году Совет безопасности ООН принял резолюцию с запретом на импорт любой текстильной продукции из КНДР. Это стало ответом на состоявшиеся в стране испытания водородной бомбы. За санкции единогласно проголосовали все 15 членов совета, включая Россию. Предполагалось, что запрет сократит доходы северокорейского бюджета приблизительно на 800 миллионов долларов в год.

Закупка формы обеспечивает работой несколько тысяч человек в КНДР. Москва, в свою очередь, испытывают резкую нехватку обмундирования для войны в Украине.

КНДР — единственная страна в мире, признавшая российскую аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областей Украины. По данным Радио Свободная Азия, после начала февральского вторжения северокорейская пропаганда стала чаще рассказывать о дружбе Пхеньяна и Москвы. Ранее американская разведка сообщала, что российская армия может получать из КНДР артиллерийские снаряды, представители Северной Кореи это отрицают.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG