Путин подписал указ о единовременной выплате контрактникам - ₽195 тыс 

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Российской Федерации в период боевых действий на территории Украины.
Выплата, согласно указу, полагается заключившим контракт срочникам, гражданам, призванным в рамках так называемой частичной мобилизации, и иностранцам. Исключение касается только курсантов.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку. Тем не менее, правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.
- С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины, а также о жалобах призывников на отсутствие должного обеспечения и обещанной, в том числе Владимиром Путиным, финансовой поддержки.
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