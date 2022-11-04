Путин подписал указ о единовременной выплате контрактникам - ₽195 тыс 

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Российской Федерации в период боевых действий на территории Украины.

Выплата, согласно указу, полагается заключившим контракт срочникам, гражданам, призванным в рамках так называемой частичной мобилизации, и иностранцам. Исключение касается только курсантов.