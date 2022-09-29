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Путин подписал указ о независимости Херсонской и Запорожской областей

Сцена на Красной площади в Москве

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета украинских Херсонской и Запорожской областей. Большая часть этих регионов Украины оккупирована российскими войсками. Сегодня, как ожидается, Путин подпишет документы об их аннексии - включении в состав России. Признание их как независимых государств по российскому законодательству необходимый шаг на пути к этому, точно так же оформлялась аннексия Крыма.

Украина, страны Запада и многие другие страны мира уже заявили, что не признают аннексию и по-прежнему будут считать Херсонскую и Запорожскую области, как и Донецкую и Луганскую, суверенной территорией Украины.

В указах о признании независимости Путин ссылается на "принципы международного права", а также на результаты так называемых референдумов, прошедших на оккупированных территориях Украины 23-27 сентября. По данным оккупационных властей, подавляющее большинство принявших участие в референдуме голосовали за вступление областей в Россию. Украина и многие другие страны называют прошедшее мероприятие псевдореферендумом, указывая на то, что оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, вопреки национальному законодательству и международным нормам.

Большая часть Херсонской и Запорожской областей перешла под контроль российских войск вскоре после начала российского вторжения в Украину, в феврале-марте 2022 года. Часть признанных Путиным независимыми областей по-прежнему находится под контролем Украины, в частности она контролирует областной центр Запорожской области, город Запорожье. Напротив, оккупационные власти включили в состав Херсонской области небольшой участок территории Николаевской области с городом Снигирёвка, занятым российскими войсками.

Оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей формально - в отличие, например, от властей Крыма в 2014 году - даже не провозглашали их независимость, лишь обратившись после референдумов к Путину с призывом принять их в состав России.

В пятницу 30 сентября в Кремле Путин выступит перед депутатами и членами Совета Федерации. После этого должно состояться подписание договоров об аннексии четырёх областей Украины - кроме Херсонской и Запорожской, это Луганская и Донецкая области. Их независимость Путин признал раньше - в виде так называемых "ДНР" и "ЛНР", провозглашённых поддерживаемыми Россией сепаратистами ещё в 2014 году.

Формально процесс аннексии, как ожидается, завершится на следующей неделе. Украина заявляет, что будет бороться за освобождение этих территорий, и то, что российские власти будут считать их частью России, ничего не изменит.

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