Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность РФ

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ, которым обязал правительство принять в федеральную собственность объекты использования атомной энергии на Запорожской АЭС. Эта атомная электростанция с шестью энергоблоками - крупнейшая в Европе. Она расположена на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области Украины.

Сегодня же Путин подписал конституционные законы об аннексии четырёх областей Украины, включая Запорожскую. Украина и многие другие страны мира считают эти решения юридически ничтожными и по-прежнему признают аннексированные области территорией Украины.

Согласно указу Путина, должно быть организовано государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", за которым будет закреплено имущество станции. Вопросами её эксплуатации будет заниматься акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Россия взяла под контроль город Энергодар, где расположена АЭС, в марте нынешнего года. На станции по-прежнему работают украинские специалисты. Большая часть энергоблоков АЭС сейчас остановлена. Территория Запорожской АЭС периодически подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга. Украина и страны Запада призывают к демилитаризации станции, то есть выводу с её территории российских военных. Резолюцию с подобным призывом приняла и МАГАТЭ, Россия отвечает отказом.

Несколько дней назад российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Впоследствии его освободили, однако заставили уехать на подконтрольную Украине территорию.

По украинскому законодательству, Запорожская АЭС является обособленным подразделением компании "Энергоатом".