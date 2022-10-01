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Украина заявила о похищении военными РФ директора Запорожской АЭС

Запорожская АЭС

Российские военные похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Об этом заявил директор украинской компании "Энергоатом" Пётр Котин.

Запорожская АЭС в городе Энергодар Запорожской области с марта находится под контролем российских военных. На станции продолжает работать украинский персонал.

Как говорится в заявлении главы "Энергоатома", 30 сентября около 16 часов Мурашов был задержан патрулём, когда ехал в автомобиле от железнодорожной станции в Энергодар. Сообщается, что ему завязали глаза и увезли в неизвестном направлении. Информации о его местонахождении нет.

В заявлении отмечается, что Мурашов как гендиректор ЗАЭС несёт гответственность за ядерную и радиационную безопасность станции. Его задержание создает опасность для эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции. Директор "Энергоатома" обратился к главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси с призывом задействовать все возможные меры для освобождения Мурашова. Российская сторона предполагаемое похищение пока не комментировала.

Территория Запорожской АЭС периодически подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга. Украина и страны Запада призывают к демилитаризации станции, то есть выводу с её территории российских военных. Резолюцию с подобным призывом приняла и МАГАТЭ, Россия отвечает отказом. Около месяца назад станцию посетила комиссия МАГАТЭ во главе с Гросси, два специалиста международного агентства остались там на длительный срок для мониторинга ситуации.

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