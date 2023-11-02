Путин подписал указ о создании "Центра исторической памяти"

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти. Организация призвана "сохранять и защищать традиционные ценности", культуру и историческую память, следует из текста. Её возглавила бывший декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева.

В ноябре прошлого года о создании центра на базе "Музея Победы" на Поклонной горе в Москве заявляла министр культуры Ольга Любимова. Он должен был объединить базу данных с фотографиями участников войны, акции "Бессмертный полк" с шествиями с фотографиями ветеранов, выставки "Подвиг народа” и экспозицию военной техники под открытым небом, в том числе трофейную технику времён Второй мировой.

Как следует из указа, министерство культуры не руководит проектом. Учредителем НКО, управляющей центром, стало Управление делами Президента — отдельный орган исполнительной власти.

В сентябре директор подчинённого Минкультуры "Музея Победы" Александр Школьник на мероприятии с участием Путина дважды не смог ответить на вопрос о числе погибших мирных советских граждан во Вторую мировую. В первый раз Школьник уклонился от ответа, следовало из телетрансляции.

— Это миллионы и миллионы, Владимир Владимирович! — ответил директор музея во второй раз.

— Понятно, миллионы и миллионы, это очевидно. Но надо примерную цифру хотя бы представлять, — ответил тогда Путин.