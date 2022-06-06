Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям погибших в Украине 

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 5 миллионов рублей семьям представителей российских силовых структур, погибших в ходе так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, а также в ходе боевых действий в Сирии.

Такую же сумму, согласно указу, будут получать родственники погибших в Украине и Сирии российских "волонтёров".

С начала вооружённого вторжения армии РФ на территорию Украины в феврале текущего года российское министерство обороны озвучивало потери личного состава лишь однажды - в конце марта. На тот момент, по данным ведомства, погибли свыше 1 350 российских военнослужащих.

Украинские власти утверждают, что к июню месяцу на территории страны уничтожены свыше 30 тысяч военных РФ. Подтвердить эту информацию на данный момент невозможно.