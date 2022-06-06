Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям погибших в Украине 

Похороны погибшего в Украине российского военнослужащего, Петрозаводск, весна 2022 года  

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 5 миллионов рублей семьям представителей российских силовых структур, погибших в ходе так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, а также в ходе боевых действий в Сирии.

Такую же сумму, согласно указу, будут получать родственники погибших в Украине и Сирии российских "волонтёров".

С начала вооружённого вторжения армии РФ на территорию Украины в феврале текущего года российское министерство обороны озвучивало потери личного состава лишь однажды - в конце марта. На тот момент, по данным ведомства, погибли свыше 1 350 российских военнослужащих.

Украинские власти утверждают, что к июню месяцу на территории страны уничтожены свыше 30 тысяч военных РФ. Подтвердить эту информацию на данный момент невозможно.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG