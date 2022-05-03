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Путин подписал указ о запрете продавать ресурсы попавшим под контрсанкции иностранным компаниям

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных санкций против стран, введших ограничения против российской экономики после начала войны в Украине. Документ, в частности, запрещает продавать ресурсы и продукцию юридическим лицам, которых определит правительство.

Указ обязывает правительство в течение 10 дней составить перечень лиц, находящихся под ответными санкциями. С ними будет запрещено исполнять обязательства по уже заключённым контрактам, совершать финансовые операции и заключать новые сделки.

Исходя из документа, запрет касается не только компании и государственные органы, но и всех граждан России. В тексте сказано, что ограничения вводятся ради защиты национальных интересов.

  • В марте Россия внесла страны, ввёдшие санкции против Москвы после начала войны с Украиной, в список недружественных государств. Там оказались, в частности, США, все страны ЕС, Япония, Микронезия и Сан-Марино.
  • Многие страны, ввёдшие санкции против Москвы, планируют сократить свою зависимость от российских природных ресурсов. В первую очередь, речь идёт о странах Евросоюза, взявших курс на сокращение зависимости от российского топлива. Однако крупные мировые проивзодители анонсируют отказы от российского угля, титана и других ресурсов.

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