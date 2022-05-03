Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных санкций против стран, введших ограничения против российской экономики после начала войны в Украине. Документ, в частности, запрещает продавать ресурсы и продукцию юридическим лицам, которых определит правительство.

Указ обязывает правительство в течение 10 дней составить перечень лиц, находящихся под ответными санкциями. С ними будет запрещено исполнять обязательства по уже заключённым контрактам, совершать финансовые операции и заключать новые сделки.

Исходя из документа, запрет касается не только компании и государственные органы, но и всех граждан России. В тексте сказано, что ограничения вводятся ради защиты национальных интересов.