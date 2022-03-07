Россия внесла 50 государств мира в список "недружественных стран"

Правительство России составило список недружественных стран, в него вошли 50 государств мира. В том числе — страны Евросоюза, Великобритания, Канада, США, Япония, Швейцария, Микронезия и Сан-Марино.

Согласно ранее подписанному указу президента Владимира Путина, российские компании и граждане, имеющие обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран смогут расплатиться с ними в рублях, а не в валюте.

Все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться специальной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщается на сайте пресс-службы правительства.

Впервые этот термин "недружественная страна" появился в российском законодательстве в апреле прошлого года. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому таким государствам можно запрещать наём на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства. В тот список вошли США и Чехия.