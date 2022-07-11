Президент России Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины. Указ опубликован 11 июля. Раньше упрощённый порядок действовал для жителей территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским сепаратистам, и частично занятых российскими войсками Херсонской и Запорожской областей.

В новой формулировке документ предусматривает, что граждане Украины, признанных Россией сепаратистских республик на востоке Украины, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощённом порядке.

Ранее пророссийские источники сообщали, что на территориях Херсонской и Запорожской областей заработали пункты выдачи российского гражданства. Сколько украинских граждан обратилось за паспортами, не сообщалось, на фотографиях, публикуемых в пропагандистских каналах, в очередях на подачу документов обычно стояли по несколько человек. В Луганской и Донецкой областях с 2019 года российские паспорта получили несколько сот тысяч человек.

В занятых российскими войсками районах были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав России. Сообщалось, что подготовка не предусмотренных украинским законодательством региональных референдумов об этом уже ведётся. По состоянию на 11 июля российские войска занимают также часть Харьковской и Николаевской областей.