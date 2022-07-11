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Путин подписал указ об упрощённой выдаче российского гражданства гражданам Украины

Президент России Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины. Указ опубликован 11 июля. Раньше упрощённый порядок действовал для жителей территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским сепаратистам, и частично занятых российскими войсками Херсонской и Запорожской областей.

В новой формулировке документ предусматривает, что граждане Украины, признанных Россией сепаратистских республик на востоке Украины, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощённом порядке.

Ранее пророссийские источники сообщали, что на территориях Херсонской и Запорожской областей заработали пункты выдачи российского гражданства. Сколько украинских граждан обратилось за паспортами, не сообщалось, на фотографиях, публикуемых в пропагандистских каналах, в очередях на подачу документов обычно стояли по несколько человек. В Луганской и Донецкой областях с 2019 года российские паспорта получили несколько сот тысяч человек.

В занятых российскими войсками районах были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав России. Сообщалось, что подготовка не предусмотренных украинским законодательством региональных референдумов об этом уже ведётся. По состоянию на 11 июля российские войска занимают также часть Харьковской и Николаевской областей.

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