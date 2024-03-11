Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах "иноагентов"

Президент России Владимир Путин 11 марта подписал одобренный ранее парламентом законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах так называемых иностранных агентов, а также рекламировать сами эти ресурсы.

Документ опубликован на российском портале правовой информации, что означает, что он вступил в силу.

Депутаты Госдумы ранее одобрили законопроект, утверждая, что наличие у "иноагентов" возможностей для заработка в России "вызывает возмущение россиян".

Ряд независимых общественных и журналистских проектов после одобрения Госдумой законопроекта сообщили о вынужденной приостановке работы. В частности, о своём закрытии сообщил ютьюб-канал "Скажи Гордеевой". Впоследствии его автор Катерина Гордеева, внесённая в реестр "иноагентов", однако, сообщила, что проект будет искать другие источники финансирования и пока продолжит работу. О серьёзных сокращениях персонала сообщил также создатель проекта "Редакция" Алексей Пивоваров, также внесённый российскими властями в реестр "иноагентов". Сам проект он намерен передать редакторам.