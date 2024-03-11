Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах "иноагентов"

Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 11 марта подписал одобренный ранее парламентом законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах так называемых иностранных агентов, а также рекламировать сами эти ресурсы.

Документ опубликован на российском портале правовой информации, что означает, что он вступил в силу.

Депутаты Госдумы ранее одобрили законопроект, утверждая, что наличие у "иноагентов" возможностей для заработка в России "вызывает возмущение россиян".

Ряд независимых общественных и журналистских проектов после одобрения Госдумой законопроекта сообщили о вынужденной приостановке работы. В частности, о своём закрытии сообщил ютьюб-канал "Скажи Гордеевой". Впоследствии его автор Катерина Гордеева, внесённая в реестр "иноагентов", однако, сообщила, что проект будет искать другие источники финансирования и пока продолжит работу. О серьёзных сокращениях персонала сообщил также создатель проекта "Редакция" Алексей Пивоваров, также внесённый российскими властями в реестр "иноагентов". Сам проект он намерен передать редакторам.

  • Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Для этого даже не обязательно получать финансирование их иностранных источников. Сейчас в реестре более 570 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.
  • Первые "иноагенты" появились в России более 10 лет назад. Власти тогда заявляли, что речь идёт всего лишь об информировании публики, что та или иная организация получает иностранное финансирование. Однако в законодательство постоянно вносятся поправки, накладывающие на "иноагентов" новые обязанности и прямо их дискриминирующие. С конца 2022 года, в частности, "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.
  • Также Путин подписал законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Оно было подписано между бывшим СССР и Великобританией ещё в мае 1956 года.

    Согласно документу, британским рыболовным судам был разрешён промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Российское правительство предложило денонсировать документ, действовавший почти 70 лет, в связи с тем, что Великобритания после российского вторжения в Украину отказалась от режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Правительственная "Российская газета" при этом отмечала, что вероятный разрыв соглашения станет "уникальным в своем роде", поскольку "ранее международные соглашения в сфере продовольствия ещё никогда не были денонсированы".

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG