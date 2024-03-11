Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах "иноагентов"

Президент России Владимир Путин 11 марта подписал одобренный ранее парламентом законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах так называемых иностранных агентов, а также рекламировать сами эти ресурсы.
Документ опубликован на российском портале правовой информации, что означает, что он вступил в силу.
Депутаты Госдумы ранее одобрили законопроект, утверждая, что наличие у "иноагентов" возможностей для заработка в России "вызывает возмущение россиян".
Ряд независимых общественных и журналистских проектов после одобрения Госдумой законопроекта сообщили о вынужденной приостановке работы. В частности, о своём закрытии сообщил ютьюб-канал "Скажи Гордеевой". Впоследствии его автор Катерина Гордеева, внесённая в реестр "иноагентов", однако, сообщила, что проект будет искать другие источники финансирования и пока продолжит работу. О серьёзных сокращениях персонала сообщил также создатель проекта "Редакция" Алексей Пивоваров, также внесённый российскими властями в реестр "иноагентов". Сам проект он намерен передать редакторам.
- Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Для этого даже не обязательно получать финансирование их иностранных источников. Сейчас в реестре более 570 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.
- Первые "иноагенты" появились в России более 10 лет назад. Власти тогда заявляли, что речь идёт всего лишь об информировании публики, что та или иная организация получает иностранное финансирование. Однако в законодательство постоянно вносятся поправки, накладывающие на "иноагентов" новые обязанности и прямо их дискриминирующие. С конца 2022 года, в частности, "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.
- Также Путин подписал законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Оно было подписано между бывшим СССР и Великобританией ещё в мае 1956 года.
Согласно документу, британским рыболовным судам был разрешён промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Российское правительство предложило денонсировать документ, действовавший почти 70 лет, в связи с тем, что Великобритания после российского вторжения в Украину отказалась от режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Правительственная "Российская газета" при этом отмечала, что вероятный разрыв соглашения станет "уникальным в своем роде", поскольку "ранее международные соглашения в сфере продовольствия ещё никогда не были денонсированы".
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