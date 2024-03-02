Пивоваров отдаст права на "Редакцию" из-за закона об "иноагентах"

Журналист и создатель проекта "Редакция" Алексей Пивоваров сообщил, что из-за закона, запрещающего рекламу у так называемых иноагентов, вынужден уволить значительную часть команды.

"Несмотря на то, что "Редакция" находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату", — написал Пивоваров в телеграме.

Журналист также отметил, что передаёт юридические права на телеграм-канал "Пивоваров (Редакция)" и управление им редакторам, которые занимаются проектом последнее время. Название канала и логотип будут изменены, уточнил Пивоваров. "Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки", – сообщил журналист.

Алексей Пивоваров создал ютьюб-канал "Редакция" в 2019 году. На проект подписаны более четырёх миллионов человек. У телеграма "Пивоваров (Редакция)" более миллиона подписчиков.

Минюст России признал Пивоварова иноагентом летом 2022 года.

Госдума приняла закон о запрете рекламы для иностранных агентов в конце февраля. Согласно документу, организациям запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями иностранными агентами, и рекламироваться самим на их ресурсах.

Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре более 570 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.

Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.

С конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.

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