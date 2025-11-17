Путин подписал закон об обязательной отработке для выпускников медвузов

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательных отработках для выпускников ординатуры и о прохождении периода наставничества для выпускников медицинских вузов.

Согласно документу, отработка касается студентов ординатуры, обучающихся за бюджетный счет. Студенты будут обязаны заключить договор о целевом обучении, а после окончания учебы отработать не менее трех лет в медицинском учреждении, с которым у них заключен договор. Если студент нарушит условия договора, он будет обязан выплатить компенсацию за потраченные на обучение средства и штраф.

В случае отказа заключать договор о целевом обучении студент сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

Кроме того, в соответствии с законом Минздрав составит перечень медицинских специальностей, в отношении которых введут обязательный период наставничества. Выпускники вузов и колледжей, которые получили образование по этим специальностям, будут обязаны проработать до трех лет под руководством наставника в медицинских организациях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Минздрав также сможет определять сроки наставничества.

Это положение распространяется на выпускников, получивших медицинское образование и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, – вне зависимости от бюджетной или коммерческой формы обучения.

При обсуждении законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на начало года в стране не хватало 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи специалистов среднего медперсонала. В 54 регионах обеспечение медиками – ниже среднего показателя, заявил он. Сколько врачей депутаты намерены получить в регионы с помощью законопроекта, не уточняется.