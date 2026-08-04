Путин подписал закон об ограничениях для уехавших россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, которыq ограничивает права уехавших из страны россиян, которых заочно приговорили или штрафовали по политическим статьям. Он вступил в силу 4 августа.

22 июля депутаты Госдумы в последние дни работы текущего созыва приняли сразу в двух чтениях законопроект, который был на рассмотрении с декабря 2025 года. Согласно документу, россиянам, которые покинули страну и "уклоняются от исполнения наказания" по уголовной статье или административным наказаниям запретят получать загранпаспорта, пользоваться "Госуслугами", распоряжаться деньгами и имуществом в России.

Кроме того, им прекратят оказывать юридическую поддержку в дипломатических представительствах при задержании за границей, и откажут в большинстве консульских и нотариальных услугах. Имущество и банковские счета обвиняемых заморозят, а любые доходы переведут на специальные счета.

Исключение сделано только для удостоверения нахождения человека в живых и подтверждения подписи людей с инвалидностью по зрению.

Под действие документа попадают в том числе граждане, обвиняемые в "дискредитации" армии, призывах к санкциям, нарушении территориальной целостности страны, а также по статьям об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

Юристы и правозащитники назвали документ "законом о фактическом лишении гражданства".