Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ президентом Франции

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 декабря, провёл свой первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь шла о так называемых гарантиях безопасности, которые, как считает Путин, западные страны должны дать России относительно "непродвижения" НАТО на восток. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

В тот же день Путин разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин поздравил Макрона с днём рождения. Обсуждались, как сообщает пресс-служба Кремля, "вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте".

К вечеру вторника ни германские, ни французские официальные источники не спешили с комментариями по поводу состоявшихся очередных телефонных контактов с Кремлём.

На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и не вести военную деятельность в странах, соседствующих с Россией. В НАТО резко отреагировали на требования России, предупредив Москву о том, чтобы она не вмешивалась в дела суверенных государств-членов Североатлантического союза. В противном случае, как неоднократно в последние недели заявляли западные лидеры, к Москве будут применены "разрушительные" экономические санкции.

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