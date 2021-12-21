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Путин: напряжённость, сложившаяся в Европе - вина Запада

Президент России Владимир Путин выступил во вторник в Москве на расширенной коллегии Министерства обороны. Это его первое выступление после публикации МИД России требований так называемых гарантий безопасности, адресованных США и НАТО.

Как сказал Путин, России нужны не устные, а письменные гарантии.

Вину на нынешний рост напряжённости в Европе он возложил на Запад. При этом Путин обратился к истории, обвинив США и их союзников, в частности, в том, что в 1990-е годы они якобы поддерживали сепаратистов на Северном Кавказе и террористов. Путин также заявил, что НАТО развёртывает военную инфраструктуру у российских границ. "В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные военно-технические меры" - сказал Путин, не приведя подробностей. После этого он перешёл к рассказу о задачах Минобороны на 2022 год.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своём выступлении заявил, что военное сотрудничество Украины и стран НАТО представляет угрозу для России. Он заявил, что в зоне конфликта в Донбассе якобы находятся 130 бойцов некой американской ЧВК, которые, по словам Шойгу, готовят провокацию "с химическими компонентами".

  • Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
  • Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение "свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США". И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
  • Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.

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