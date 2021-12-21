Путин: напряжённость, сложившаяся в Европе - вина Запада

Президент России Владимир Путин выступил во вторник в Москве на расширенной коллегии Министерства обороны. Это его первое выступление после публикации МИД России требований так называемых гарантий безопасности, адресованных США и НАТО.

Как сказал Путин, России нужны не устные, а письменные гарантии.

Вину на нынешний рост напряжённости в Европе он возложил на Запад. При этом Путин обратился к истории, обвинив США и их союзников, в частности, в том, что в 1990-е годы они якобы поддерживали сепаратистов на Северном Кавказе и террористов. Путин также заявил, что НАТО развёртывает военную инфраструктуру у российских границ. "В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные военно-технические меры" - сказал Путин, не приведя подробностей. После этого он перешёл к рассказу о задачах Минобороны на 2022 год.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своём выступлении заявил, что военное сотрудничество Украины и стран НАТО представляет угрозу для России. Он заявил, что в зоне конфликта в Донбассе якобы находятся 130 бойцов некой американской ЧВК, которые, по словам Шойгу, готовят провокацию "с химическими компонентами".