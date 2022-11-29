Путин попросил Совет Федерации уволить Кудрина из Счётной палаты

В Совет Федерации поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Новые кандидатуры на эту должность президенту комитетом не представлялись, уточнил он.

Сам Кудрин также подтвердил информацию о своём увольнении. В своём телеграм-канале он сообщил, что после ухода из Счетной палаты планирует работать в "больших проектах, связанных с частным бизнесом.

Позже агентство со ссылкой на источник сообщило, что вопрос об отставке Кудрина рассмотрят 30 ноября. По информации РБК, на пост главы Счетной палаты рассматривается первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

25 ноября появились сообщения, что Алексей Кудрин может получить должность в компании "Яндекс". СМИ также писали, что решение об этом принято и может быть утверждено 30 ноября или 14 декабря.

Кудрин разделит компанию, получив над ней контроль вместо основателя Аркадия Воложа, который с июня находится под санкциями ЕС, введёнными из-за российского вторжения в Украину. После этого Волож покинул все посты в компании.

Как пишет The Bell, у "Яндекса" появится новая, вероятно, российская материнская компания вместо зарегистрированной в Нидерландах. Она займётся бизнесом в России, следует из материала, контроль над ней получат Кудрин и оставшиеся в стране менеджеры. Уехавшему в Израиль Воложу достанутся лицензии на развитие за рубежом беспилотных и облачных сервисов, образовательного сервиса и сервиса по распознаванию образов ("Толоки").

По данным издания, за помощью к Кудрину первым обратился Волож. Кудрин — давний соратник Путина, они вместе были первыми заместителями первого постсоветского мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и почти одновременно переехали в Москву на работу в Администрации президента.