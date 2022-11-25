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Алексей Кудрин возглавит "Яндекс" и разделит компанию

Владимир Путин и Алексей Кудрин, архивное фото

Глава Счётной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин перейдёт на работу в "Яндекс". Он разделит компанию, получив над ней контроль вместо основателя Аркадия Воложа. За реорганизацию чиновник получит пакет акций, стоимость которого сейчас оценивается в 300 миллионов долларов. Об этом пишут российская версия журнала Forbes, The Bell и "Агентство" со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет The Bell, в ночь с четверга на пятницу Кудрин встречался с президентом России Владимиром Путиным. Там он, как утверждается, согласовал схему раздела компании. Издание "Медуза" ещё в сентябре сообщало, что президент лично согласовал переход 62-летнего Кудрина с госслужбы в бизнес.

Как пишет The Bell, у "Яндекса" появится новая, вероятно, российская материнская компания вместо зарегистрированной в Нидерландах. Она займётся бизнесом в России, следует из материала, контроль над ней получат Кудрин и оставшиеся в стране менеджеры. Уехавшему в Израиль Воложу достанутся лицензии на развитие за рубежом беспилотных и облачных сервисов, образовательного сервиса и сервиса по распознаванию образов ("Толоки").

Кудрин за свою работу получит около 5 процентов акций "Яндекса", утверждают издания. Выплата будет осуществляться поэтапно, следует из текстов, но на какие этапы разделён процесс журналисты не пишут.

По данным издания, за помощью к Кудрину первым обратился Волож. Кудрин — давний соратник Путина, они вместе были первыми заместителями первого постсоветского мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и почти одновременно переехали в Москву на работу в Администрации президента.

"Кремлю он гарантирует, что "Яндекс" с его технологиями не утечет за рубеж", — утверждает один из собеседников The Bell.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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