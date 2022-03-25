Рубль как наказание. Максим Блант – о Путине и его газе

Намедни Владимир Путин на совещании с правительством объявил о переводе расчётов за поставляемый в "недружественные" страны природный газ в рубли. Он дал кабинету министров и Центральному банку неделю на создание "понятной и прозрачной" схемы приобретения российской валюты клиентами "Газпрома" на внутреннем российском валютном рынке. Кроме того, правительство должно дать директиву "Газпрому", чтобы тот внес изменения в действующие контракты.

Первая реакция европейских покупателей российского газа была негативной. Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что в заключенном его страной долгосрочном контракте указаны две валюты, к которых может производиться оплата, доллар и евро. С похожим заявлением выступил и глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский: изменить валюту платежа нынешний контракт не позволяет. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что никто в Европе за рубли покупать газ не будет. Со схожими заявлениями выступили и другие представители стран ЕС.

Если кого Путин и “приговорил” к рублям, так это главу российского газового гиганта Алексея Миллера со товарищи

Такого рода первая эмоциональная реакция на предложение Путина была вполне предсказуемой. При этом в Европе не скрывают, что если бы могли полностью отказаться от поставок российских энергоносителей, то давно бы уже это сделали. Более того, и Евросоюз в целом, и каждый из его участников по отдельности разрабатывают стратегии максимально быстрого отказа от российских углеводородов. Однако на реализацию этих стратегий уйдут годы, в течение которых придется в какой-то степени принимать во внимание условия путинского руководства. Тем более, что при ближайшем рассмотрении ничем таким уж страшным для долгосрочных контрактов перевод на поставки российского газа в рубли обернуться не должен. Скорее наоборот. Если цена на газ будет фиксироваться в рублях, то покупатели только выиграют. Хотя бы потому, что уровень инфляции в России куда выше, чем в Евросоюзе, а значит, покупательная способность рубля снижается быстрее, чем евро.

Ничего радикально нового для создания “понятной и прозрачной схемы” тоже придумывать не придется. Купить рубли за евро может любой желающий на Московской бирже. Надолго вкладываться в российскую валюту не нужно: обменял необходимое количество евро на рубли, перевел в тот же день "Газпрому" на рублевый счет в российском банке очередной транш – получил необходимое топливо. Нарушать собственные санкции не придётся: все ограничения в отношении российского финансового сектора имели оговорки о том, что они не касаются расчётов за российские энергоносители.

Если кто от всего этого и пострадает, то уж скорее российская газовая монополия. До сих пор-то они получали свободно конвертируемую валюту на счета в иностранных банках и только потом переводили евро и доллары на Московскую биржу, чтобы продать часть валютной выручки и профинансировать свои внутренние рублевые расходы, а заодно и заплатить налоги. Однако значительная часть уплаченной за газ валюты оставалась за пределами России. Теперь этой не слишком прозрачной для основного акционера "Газпрома", российского правительства, схеме придет конец. Так что если кого Путин и “приговорил” к рублям, так это главу российского газового гиганта Алексея Миллера со товарищи. Получать от европейских партнеров они будут рубли в России. А это значит, что играть на российском валютном рынке, наживаться на регулярных девальвациях рубля, держать миллиарды долларов на счетах в западных банках "Газпром" не сможет.

Есть, конечно, "дружественные" страны, которых распоряжение Владимира Путина не касается. Однако это либо Китай, который вместо долларов и евро норовит подсунуть юани, либо российские сателлиты вроде Беларуси, с которых если и можно получить какую-то валюту, то только ту, которую сам им предварительно дал, в долг или просто в рамках безвозмездной помощи. В любом случае Европа – главный рынок сбыта российского газа. Хотя бы потому, что именно на этом направлении с советских времен существует развитая газотранспортная инфраструктура. Да и в постсоветские годы "Газпром" закопал в землю и уложил на дно моря в сторону Европы тысячи километров труб на десятки миллиардов долларов. А в Китай ведет одна "Сила Сибири", которую "Газпром" до сих пор никак не выведет на проектную мощность.

Путин, похоже, сам не отдает себе отчет в том, насколько дико его "поручение" прозвучало. Торговать газом за рубли он собирается только с "недружественными" странами. И это вроде бы как ответ на введённые Западом ограничения. То есть рубль – это по определению что-то такое, к чему никакого отношения уважающий себя партнер иметь не захочет. Так что эти из “недружественных” стран пусть теперь помучаются, как мучаются от века россияне. Может, и почувствуют что-то. Это путинское отношение к российской национальной валюте подтверждается тем, что с остальными-то странами он разрешает торговать газом за "настоящие" деньги. Если США или Европа, желая нанести кому-то экономический ущерб, запрещают использовать свои валюты, то Путин принуждает к использованию своей.

На этом все разговоры о патриотизме, пожалуй, можно закончить. Зависть, ревность и разрушительный комплекс неполноценности – вот и ответ на заданный 22 года назад вопрос Who is Mister Putin? Кто-то может спросить, какое это все имеет отношение к экономике? Да самое непосредственное. Едва ли кто-то будет отрицать, что состояние экономики в значительной степени зависит от того, какие решения принимают люди, представляющие государство. А если власть в государстве сосредоточена в руках одного человека, то его адекватность и психическое здоровье самым непосредственным образом отражаются на состоянии экономики. В чём россияне имеют несчастье удостовериться прямо сейчас.

Максим Блант – экономический обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий проекта "Деньги на Свободе"



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