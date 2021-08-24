Путин: 15 тысяч выплатят и сотрудникам правоохранительных органов

Президент России Владимир Путин заявил, что адресатами единовременной выплаты 15 тысяч рублей в сентябре должны стать не только военнослужащие, но также курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов.

Выступая на съезде "Единой России" в Москве, Путин сказал, что все пенсионеры - и работающие, и не работающие - должны получить по 10 тысяч рублей. Указ о таких выплатах президент подписал во вторник. Деньги пенсионеры и военные должны получить уже в сентябре.

В сентябре же пройдут выборы в Госдуму. Тему выплат Путин поднял на встрече с представителями "Единой России" в воскресенье. По подсчётам, на дополнительные выплаты военным и пенсионерам будет потрачено около 500 миллиардов рублей. Очевидно, теперь эта сумма увеличится. Путин пообещал также выделить деньги на ремонт аварийных домов и на авиалесоохрану.

Съезд "Единой России", которая с момента своего создания в начале 2000-х годов контролирует в Госдуме большинство, должен принять предвыборную программу партии. Сам Путин не является членом этой партии, однако регулярно выступает на её съездах и, по сути, агитирует в её поддержку.