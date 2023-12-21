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Путин поручил ставить на воинский учёт без явки в военкомат

Призывник у призывного пункта военного комиссариата
Призывник у призывного пункта военного комиссариата

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны провести осенний призыв 2024 года через единый реестр военнообязанных, а также обеспечить постановку на воинский учёт без личной явки в военкомат и сформировать электронные повестки. Об этом говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными по вопросу единого реестра и электронных повесток президент назначил министра обороны Сергея Шойгу и главу Минцифры Максута Шадаева.

Сообщается, что доклады по итогам поручений они должны представить 15 января. По вопросу внедрения единого реестра — до 1 ноября 2024 года.

  • 11 апреля Госдума России приняла поправки к законопроекту, регулирующему порядок призыва на воинскую службу в России и формирующему единый реестр воинского учета. 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон.
  • Единый электронный реестр будет содержать личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в базу будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически.
  • Эти же поправки узаконивают электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты на "Госуслугах". Кроме того, поправки запрещают "гражданам, подлежащим призыву на военную службу", выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.
  • Это нововведение вызвало серьёзное беспокойство у россиян, которые подлежат призыву или являются военнообязанными. Согласно принятому Госдумой закону, повестка будет считаться доставленной с момента её появления в электронном реестре повесток или отправки на "Госуслуги" независимо от того, прочёл ли её адресат. С этого же момента может наступать административная ответственность за неявку. Ранее предполагалось, что электронный реестр может заработать уже до конца 2023 года.

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