Путин поручил ставить на воинский учёт без явки в военкомат

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны провести осенний призыв 2024 года через единый реестр военнообязанных, а также обеспечить постановку на воинский учёт без личной явки в военкомат и сформировать электронные повестки. Об этом говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными по вопросу единого реестра и электронных повесток президент назначил министра обороны Сергея Шойгу и главу Минцифры Максута Шадаева.

Сообщается, что доклады по итогам поручений они должны представить 15 января. По вопросу внедрения единого реестра — до 1 ноября 2024 года.

11 апреля Госдума России приняла поправки к законопроекту, регулирующему порядок призыва на воинскую службу в России и формирующему единый реестр воинского учета. 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон.

Единый электронный реестр будет содержать личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в базу будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически.