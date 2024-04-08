Путин поручил выделить ₽300 млрд в 2025 году на ВСМ в Петербург

Правительство России в 2025 году выделит из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей на предоставление кредитов для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить предоставление в 2024-2028 годах капитального гранта за счет средств федерального бюджета в размере более 28 миллиардов рублей на выкуп земельных участков под строительство объектов транспортной инфраструктуры ВСМ.

Помимо этого, предполагается предоставить субсидии из федерального бюджета в размере около 300 миллиардов рублей.

Из поручений президента следует, что строительство ВСМ будет также финансироваться за счет бюджета регионов. В частности, Москва выделит не менее 150 миллиардов рублей, Санкт-Петербург - 30 миллиардов рублей, Московская область - 20 миллиардов рублей, Ленинградская область — не менее 10 миллиардов рублей, Новгородская область — шесть миллиардов, а Тверская область – пять миллиардов рублей.

Поручения необходимо выполнить до 1 июля 2024 года. Тогда же определят стоимость проезда и провоза багажа.

Идея высокоскоростной магистрали Москва – Петербург обсуждается со времён СССР. РЖД включили этот проект в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России в 2015 году.

Тогда в РЖД оценивали стоимость проекта в 984 миллиарда рублей. В 2023 году, по оценкам РЖД, общая стоимость строительства магистрали выросла до одного триллиона 700 миллиардов рублей.

Путин дал старт строительству ВСМ 14 марта, запуск движения запланирован на 2028 год. По словам министра транспорта Виталия Савельева, проезд между двумя городами займет 2 часа 15 минут. Сейчас между Москвой и Петербургом курсируют скоростные поезда "Сапсан", их время в пути составляет в среднем около четырех часов.

"Сапсан" – самый быстрый поезд, эксплуатируемый в России. Это адаптированная для российского рынка модель немецкого Siemens Velaro. Его скорость – до 300 км/ч. Для скоростной железной дороги скорость должна быть до 400 км/ч, такие поезда в России не производятся и не закупаются.