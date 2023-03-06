Путин повысил главу управления ФСИН по Владимирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Гиричев занимал должность главы управления ФСИН по Владимирской области – там, в исправительной колонии №6 города Покров, отбывает наказание политик Алексей Навальный.

Оппозиционер находится в заключении с февраля 2021 года. Он неоднократно жаловался на условия содержания в колонии, которые его адвокаты и соратники называют "пыточными". Навальный, в частности, утверждал, что его пытают бессонницей, не обеспечивают медицинскую помощь, не дают связываться с защитниками и родными, а также сознательно подселяют к нему в камеру заключенных, которые страдают различными заболеваниями и не следят за личной гигиеной.

С августа прошлого года администрация колонии одиннадцать раз отправляла Навального в штрафной изолятор – камеру размером 2 на 3 метра, где заключенному приходится сидеть на железном табурете. Часто его отправляют в ШИЗО почти сразу после очередного выхода оттуда на обычный режим. Поводами для этого были незастёгнутая пуговица робы, умывание на полчаса раньше положенного по режиму, "неправильно представился сотруднику колонии" и прочие мелкие нарушения.

Оппозиционер провел в ШИЗО больше ста дней, что сказалось на состоянии его здоровья. Адвокат Навального говорил, что у подзащитного ухудшилось зрение, он испытывает боли в желудке и потерял семь килограммов веса.