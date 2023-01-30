Команда Навального раскрыла имена тех, кто отправляет политика в ШИЗО

Команда Алексея Навального установила имена сотрудников исправительной колонии ИК-6, по чьей непосредственной инициативе политика постоянно отправляют в штрафной изолятор. Об этом рассказывается в новом видеоролике на канале "Навальный Live". По утверждению расследователей, администрация колонии регулярно проводит совещания, как ещё ухудшить жизнь заключённого оппозиционера.
Совещания, как утверждается в ролике, проводит руководитель колонии – полковник Дмитрий Ножкин. Действует он "по указанию сверху", считают расследователи. Другой сотрудник – заместитель по безопасности и исправительной работе в колонии Юрий Фомин.
Автор большинства рапортов в отношении поведения Навального - лейтенант Михаил Неймович. Авторы ролика сообщают, что он приставлен лично к Навальному и отслеживает любые его действия, которые можно расценить как нарушения.
Также в ролике названы имена девяти членов комиссии, которые голосуют по поводу отправки политика в ШИЗО.
- Алексей Навальный 25 января был помещён в штрафной изолятор в 11-й раз за полгода; часто его отправляют в ШИЗО почти сразу после очередного выхода оттуда на обычный режим. Поводами для этого были незастёгнутая пуговица робы, умывание на полчаса раньше положенного по режиму, "неправильно представился сотруднику колонии" и прочие мелкие нарушения.
- Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. По описанию оппозиционера, в его колонии — это камера размером 2 на 3 метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Копию камеры сторонники политика в январе установили у здания посольства России в Берлине.
- Администрация колонии признала Навального злостным нарушителем. Он безуспешно пытался обжаловать в судах предыдущие решения по отправке в ШИЗО. Он считает поводы для перевода в ШИЗО надуманными, сообщает о созданных там практически пыточных условиях и неоказании ему медицинской помощи.
- 17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию. С тех пор оппозиционер лишён свободы - сначала его отправили в колонию по так называемому делу "Ив Роше", а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали его политзаключённым или узником совести.
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