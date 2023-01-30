Команда Навального раскрыла имена тех, кто отправляет политика в ШИЗО

Команда Алексея Навального установила имена сотрудников исправительной колонии ИК-6, по чьей непосредственной инициативе политика постоянно отправляют в штрафной изолятор. Об этом рассказывается в новом видеоролике на канале "Навальный Live". По утверждению расследователей, администрация колонии регулярно проводит совещания, как ещё ухудшить жизнь заключённого оппозиционера.

Совещания, как утверждается в ролике, проводит руководитель колонии – полковник Дмитрий Ножкин. Действует он "по указанию сверху", считают расследователи. Другой сотрудник – заместитель по безопасности и исправительной работе в колонии Юрий Фомин.

Автор большинства рапортов в отношении поведения Навального - лейтенант Михаил Неймович. Авторы ролика сообщают, что он приставлен лично к Навальному и отслеживает любые его действия, которые можно расценить как нарушения.

Также в ролике названы имена девяти членов комиссии, которые голосуют по поводу отправки политика в ШИЗО.