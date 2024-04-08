Путин предложил возродить советский конкурс "А ну-ка, девушки!"

Президент России Владимир Путин рекомендовал всем региональным властям страны проводить корпоративные конкурсы "А ну-ка, девушки!" В качестве примера указывается опыт проведения подобного мероприятия на "Уралвагонзаводе". На список поручений, который был опубликован 5 апреля, обратил внимание ТАСС.
Ответственными за выполнение поручения назначены главы регионов. Отчитаться о проведении конкурсов они должны до 1 ноября 2024 года.
15 февраля этого года Путин посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Там к нему обратилась сотрудница предприятия Валерия Фролова, которая выиграла конкурс "А ну-ка, девушки!", проводящийся на заводе. Она предложила президенту сделать данное мероприятие общероссийским. Путин пообещал ей подумать. Подробностей о том, как должен выглядеть, по мнению Путина, федеральный конкурс, нет.
- Конкурс "А ну-ка, девушки!" (названный по строчке из песни сталинских времён "Марш женских бригад") проводился в СССР с 1970 по 1987 год. Мероприятие позиционировалось как "спортивно-интеллектуальное соревнование самых красивых девушек Советского Союза". Его показывали в эфире советского телевидения. Для конкурса отбирались девушки по профессиональному признаку. Они соревновались за звание лучшей в своей сфере. Также по советскому телевидению транслировали передачу "А ну-ка, парни!", которая была создана как аналог "А ну-ка, девушки!". В ней было больше атлетических конкурсов.
- Под предлогом защиты "духовно-нравственных ценностей" или "традиционных ценностей" в России в последние годы продвигались инициативы, которые ограничивают права женщин. В частности, российские власти активно обсуждают меры по ограничению прав женщин на аборт. В Госдуме обсуждалась возможность запрета проводить прерывание беременности в частных клиниках. От проведения абортов уже отказались частные клиники в Татарстане, Курской и Челябинской областях и аннексированном Крыму. В некоторых регионах ввели штрафы за "склонение к аборту".
- Также за последние годы в Госдуму России более 40 раз вносились законопроекты о профилактике домашнего насилия, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. По данным Консорциума женских неправительственных объединений, почти две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия.
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