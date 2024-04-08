Путин предложил возродить советский конкурс "А ну-ка, девушки!"

Президент России Владимир Путин рекомендовал всем региональным властям страны проводить корпоративные конкурсы "А ну-ка, девушки!" В качестве примера указывается опыт проведения подобного мероприятия на "Уралвагонзаводе". На список поручений, который был опубликован 5 апреля, обратил внимание ТАСС.

Ответственными за выполнение поручения назначены главы регионов. Отчитаться о проведении конкурсов они должны до 1 ноября 2024 года.

15 февраля этого года Путин посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Там к нему обратилась сотрудница предприятия Валерия Фролова, которая выиграла конкурс "А ну-ка, девушки!", проводящийся на заводе. Она предложила президенту сделать данное мероприятие общероссийским. Путин пообещал ей подумать. Подробностей о том, как должен выглядеть, по мнению Путина, федеральный конкурс, нет.