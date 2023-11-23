В Калининградской области ввели штрафы за склонение к абортам

В Калининградской области за склонение женщины к аборту будут назначать штрафы в размере до 50 тысяч рублей. Соответствующий закон абсолютным большинством приняли депутаты Законодательного собрания региона, сообщает ТАСС.

Согласно закону, склонение к аборту признается "угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства". "Склонением" в законе названы действия, "связанные с уговорами и обманом". При этом депутаты уточнили, что информирование женщины о медицинских показаниях к искусственному прерыванию беременности под штрафную статью не подпадает.

Штрафы для граждан составят до 5 тысяч рублей , а для юридических лиц – до 50 тысяч рублей.