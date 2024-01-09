Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство 44 иностранным гражданам разных стран. Среди них — подозреваемый в военных преступлениях, бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу, журналист канала RT и переехавшая в занятый сепаратистами Донецк хорватский медработник.

Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Именем президента в России подписываются все указы о предоставлении или лишении гражданства.

В этот раз в списке:

— Бывший младший офицер армии Югославии Ратко Самац. В 1992–1995 гг. он участвовал в боснийской войне. Босния и Герцеговина обвиняла его в совершении военных преступлений против мирных граждан и требовала его выдачи. В 1999 году он был задержан ФСБ и Интерполом, но позже отпущен;

— американский боксёр-тяжеловес Кевин Джонсон. 44-летний спортсмен в 2009 году проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBC украинцу Виталию Кличко. Кличко защищал титул. Спортивная пресса тогда сообщала, что украинец выбрал себе удобного соперника, который не доставит ему серьёзных проблем. Кличко сейчас занимает должность городского головы (мэра) Киева;

— канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги СКА Брендан Лайпсик. В 2012 году Лайпсик был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под 89-м номером клубом “Нэшвилл Предаторз”. Он провёл 187 матчей в лиге, за пять разных команд, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи). Играл за ЦСКА и магнитогорский “Металлург”. В 2022 году в КХЛ ввели лимит на легионеров. После этого Путин предоставил гражданство уже троим хоккеистам: до Лайпсика это были защитники “Динамо” американец Бреннан Менелл и “Амура” канадец Кэмерон Ли;

— журналисту и ведущему российского канала RT Питеру Лавеллю; участвовавшему в эфиров госканалов американцу Андрею Лео Калагеорги, который называет себя потомком Екатерины II и её фаворита Григория Потёмкина;

— медработник из Хорватии Мирелла Якупанец. Она переехала в украинский Донецк, контролировавшийся тогда пророссийскими сепаратистами, где работает медсестрой. В 2022 году российские СМИ утверждали, что на родине против неё заведено уголовное дело.