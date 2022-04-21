Путин приказал отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе

Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе и приказал отменить его. Стенограмма его разговора с министром обороны Сергеем Шойгу выложена на сайте Кремля.

"Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам", — заявил Путин. "Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — добавил российский президент.

В ходе разговора с Путиным Шойгу отчитался перед президентом об освобождении Мариуполя, сообщив, что украинские военные укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", и добавил, что на окончательное взятие завода требуется, по его оценке, ещё 3-4 дня.

Войска России и сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики" окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идёт зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трёх тысяч украинских военных, в основном представители полка "Азов" Национальной гвардии и 36-й бригады морской пехоты. По данным вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук, в городе также остаются около 120 тысяч жителей.

В среду вечером заместитель командира полка "Азов" в составе Национальной гвардии Украины Святослав Паламарь сказал в видеообращении, что бойцы "Азова" готовы выйти из Мариуполя, но не согласны сдаваться в плен, оставлять в городе тела погибших, раненых и оружие.

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти доверенный нам личный состав, эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной Российской Федерации", - сказал Паламарь.

Кого именно он имеет в виду под "третьей стороной", Паламарь не пояснил. Положение окруженного гарнизона замкомандира "Азова" назвал "тяжелым, почти критическим". Ранее Паламарь заявил Радио Свобода, что "Азовсталь" "разбомбили и уничтожили практически полностью". Он утверждает, что на завод сбрасывают "тяжелые бомбы", а под завалами находится много людей.

До этого командир бригады морской пехоты, которая вместе с бойцами "Азова" сражается в окружении на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, призвал президентов США, Турции и Украины, а также премьер-министра Великобритании договориться с Россией об эвакуации украинских бойцов и остающихся с ними сотен мирных жителей.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердили, что украинская сторона предложила российской провести “специальный раунд переговоров” прямо в Мариуполе – чтобы обеспечить вывод из разрушенного города украинских военных и гражданского населения и эвакуации раненых. Россия на это предложение не ответила.

По оценкам украинских властей, в результате военных действий российской армии в Мариуполе уничтожены более 90% зданий. Точное число погибших мирных жителей подсчитать пока невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах.