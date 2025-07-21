Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств

Президент России Владимир Путин присвоил театральному режиссёру Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. В тексте указа говорится, что звание присвоено "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

23 июля Богомолову исполняется 50 лет. С 2019 года он возглавляет московский Театр на Бронной. В 2024-м его назначили худруком Театра Романа Виктюка, который по инициативе Богомолова после этого сменил название на "Театр-сцена Мельников".

Богомолов выступает как режиссёр с 2002 года, работал в театре Олега Табакова, МХТ имени Чехова, театре "Ленком". Он известен не только театральными постановками, но и политическими высказываниями, причём его позиция с течением времени трансформировалась в сторону поддержки государственной политики. В 2013 году Богомолов, спектакли которого критиковали провластные активисты, открыто поддержал оппозиционера Алексея Навального на выборах мэра Москвы, однако уже в 2018 стал доверенным лицом действующего мэра Сергея Собянина. В феврале 2021 года опубликовал в "Новой газете" статью "Похищение Европы 2.0", в которой резко раскритиковал современную Европу и призвал Россию отказаться от "европейских ценностей". В серии колонок на сайте государственного агентства РИА "Новости" в мае 2023 года подверг резкой критике российскую интеллигенцию, а несколько дней назад, в июле 2025 года, назвал "удачей" своего поколения начало войны против Украины, поскольку оно, по его мнению, дало возможность "говорить о сущностном".