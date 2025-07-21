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Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств

Константин Богомолов
Константин Богомолов

Президент России Владимир Путин присвоил театральному режиссёру Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. В тексте указа говорится, что звание присвоено "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

23 июля Богомолову исполняется 50 лет. С 2019 года он возглавляет московский Театр на Бронной. В 2024-м его назначили худруком Театра Романа Виктюка, который по инициативе Богомолова после этого сменил название на "Театр-сцена Мельников".

Богомолов выступает как режиссёр с 2002 года, работал в театре Олега Табакова, МХТ имени Чехова, театре "Ленком". Он известен не только театральными постановками, но и политическими высказываниями, причём его позиция с течением времени трансформировалась в сторону поддержки государственной политики. В 2013 году Богомолов, спектакли которого критиковали провластные активисты, открыто поддержал оппозиционера Алексея Навального на выборах мэра Москвы, однако уже в 2018 стал доверенным лицом действующего мэра Сергея Собянина. В феврале 2021 года опубликовал в "Новой газете" статью "Похищение Европы 2.0", в которой резко раскритиковал современную Европу и призвал Россию отказаться от "европейских ценностей". В серии колонок на сайте государственного агентства РИА "Новости" в мае 2023 года подверг резкой критике российскую интеллигенцию, а несколько дней назад, в июле 2025 года, назвал "удачей" своего поколения начало войны против Украины, поскольку оно, по его мнению, дало возможность "говорить о сущностном".


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