Путин присвоил звание генерал-майора главе саратовского УФСИН

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы временно исполняющему обязанности начальника управления ФСИН по Саратовской области Антону Ефаркину. Об этом говорится в указе президента, подписанном 17 февраля.
Ефаркин возглавляет саратовское управление ФСИН с октября 2021 года. Прежний начальник подал в отставку после сообщений о пытках осуждённых.
Ранее Ефаркин служил в Красноярске, где заключенные и правозащитники регулярно сообщали о пытках. Проект Gulagu.net и "Новая газета" публиковали свидетельства о причастности Ефаркина к пыткам в красноярской колонии. Также правозащитники утверждали, что во время работы замначальника оперативного управления ФСИН Ефаркин был причастен к пыткам в Саратовской туберкулезной больнице № 1.
- После публикации правозащитниками архива ФСИН с записями актов изнасилований и избиений заключённых Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку, а 18 сотрудников ведомства уволили. В ноябре президент России уволил директора ФСИН Александра Калашникова.
- В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки. Документ уже принят в первом чтении. Теперь за пытки, организованные представителями власти с целью принудить к даче показаний или запугать будет грозить лишение свободы на срок до 12 лет.
- Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что данный законопроект не поможет остановить пытки в России. Тем не менее, по мнению правозащитника, он полезен для общества, потому что он "переводит пытки в категорию особо тяжких преступлений" и позволит правозащитникам привлекать к уголовной ответственности всех недобросовестных сотрудников ФСИН, МВД и ФСБ, которые укрывали пытки.
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