Путин присвоил звание генерал-майора главе саратовского УФСИН

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы временно исполняющему обязанности начальника управления ФСИН по Саратовской области Антону Ефаркину. Об этом говорится в указе президента, подписанном 17 февраля.

Ефаркин возглавляет саратовское управление ФСИН с октября 2021 года. Прежний начальник подал в отставку после сообщений о пытках осуждённых.

Ранее Ефаркин служил в Красноярске, где заключенные и правозащитники регулярно сообщали о пытках. Проект Gulagu.net и "Новая газета" публиковали свидетельства о причастности Ефаркина к пыткам в красноярской колонии. Также правозащитники утверждали, что во время работы замначальника оперативного управления ФСИН Ефаркин был причастен к пыткам в Саратовской туберкулезной больнице № 1.